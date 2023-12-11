Дэвин Хейни: «Мой отец заслуживает звание тренера года, а я – боксера года»

Дэвин Хейни уверен, что должен стать лучшим боксером 2023 года.

«Сейчас я чувствую, что должен получить звание бойца года. Они не хотят отдавать должное моему отцу, но я думаю, что он заслужил приз тренера года.

Когда обсуждают лучших тренеров, я не понимаю, почему там никогда не упоминают имя моего отца. Это лучший тренер в боксе, и это очевидно. Мы просто поднялись в весе и бились, возможно, против лучшего боксера в полусреднем дивизионе, но даже не получили урона.

Мой отец заслуживает звание тренера года, а я заслуживаю звание боксера года», – заявил чемпиона WBC в полусреднем весе Дэвин Хейни.

Отметим, что в 2023 году Хейни победил Василия Ломаченко, собрав все титулы в легком весе, и Реджиса Прогрейса, выиграв первый пояс в полусреднем дивизионе.

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