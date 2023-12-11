Дэвин Хейни: «Мой отец заслуживает звание тренера года, а я – боксера года»

Теги бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни уверен, что должен стать лучшим боксером 2023 года.

«Сейчас я чувствую, что должен получить звание бойца года. Они не хотят отдавать должное моему отцу, но я думаю, что он заслужил приз тренера года.

Когда обсуждают лучших тренеров, я не понимаю, почему там никогда не упоминают имя моего отца. Это лучший тренер в боксе, и это очевидно. Мы просто поднялись в весе и бились, возможно, против лучшего боксера в полусреднем дивизионе, но даже не получили урона.

Мой отец заслуживает звание тренера года, а я заслуживаю звание боксера года», – заявил чемпиона WBC в полусреднем весе Дэвин Хейни.

Отметим, что в 2023 году Хейни победил Василия Ломаченко, собрав все титулы в легком весе, и Реджиса Прогрейса, выиграв первый пояс в полусреднем дивизионе.

Прогрейс установил рекорд по минимальному количеству ударов в титульном 12-раундовом бою – 36

Хейни – о вызове Гарсии: «Приятно слышать, что он наконец хочет драться»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если Наоя Иноуэ победит в предстоящем поединке, то тут без вопросов он будет боксёром года. Станет абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории практически за год и сравняется с Кроуфордом, но так как Теренс уже 6 лет в полусреднем весе, его шансы не так велики. Японец сразу вышел на первого номера весовой категории и победил его без шансов для Фултона, а Дэвин победил двух топовых боксёров, но уже ветеранов, а с Ломаченко более или менее равный поединок был, можно было отдать в разные стороны, смотря как смотреть и судить.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий