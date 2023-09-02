Хрюнов заявил, что Кевин Джонсон получит российский паспорт: «Отчество будет Владимирович, в честь президента»

Владимир Хрюнов объявил, что американский боец Кевин Джонсон станет россиянином.

«Все заявления поданы, ожидаем в ближайшее время. Отчество будет Владимирович, в честь президента, это указано в документах», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Напомним, что 1 апреля Джонсон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства России.

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