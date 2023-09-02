Хрюнов заявил, что Кевин Джонсон получит российский паспорт: «Отчество будет Владимирович, в честь президента»

Теги Владимир Хрюнов Кевин Джонсон бокс Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов объявил, что американский боец Кевин Джонсон станет россиянином.

«Все заявления поданы, ожидаем в ближайшее время. Отчество будет Владимирович, в честь президента, это указано в документах», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Напомним, что 1 апреля Джонсон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства России.

Американский боксер взял отчество в честь Путина и получает паспорт РФ. Кевин Владимирович Джонсон!

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11 комментариев

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Sava_75
правильно, и сразу на фронт. к минееву. А чё? просто так такие классные паспорта не раздают. Нужно заслужить
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Владимир Виртуалкин
мог бы и фамилию взять подходящую- Подхалимов
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Фифа Алекс
Ответ Sava_75
правильно, и сразу на фронт. к минееву. А чё? просто так такие классные паспорта не раздают. Нужно заслужить
а минеев что на фронте?в Марике в тылу сидит переодически,харю такую наел,что теперь сбрасывать больше обычного)))
+2
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AVKU
Ответ Владимир Виртуалкин
мог бы и фамилию взять подходящую- Подхалимов
Это к Хрюнову. Хотя, у него и так фамилия хорошая, говорящая.
+2
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Игорь Пичугин
Хрюнов наверное ещё и сам гордится, что его как нашего президента звать.
+1
-1
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Игорь Пичугин
Обратился 1 апреля. Да Кевин просто пошутил.
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Алексей Иванов
На каком основании ?
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Иса Умаров
подлизонов
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Василь Янішевський
Джонсону подходит отчество - рублевич. Из-за рубля от родного отца отказался. А может он и не знал его.
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Костя Кот
Ответ Фифа Алекс
а минеев что на фронте?в Марике в тылу сидит переодически,харю такую наел,что теперь сбрасывать больше обычного)))
на массе просто
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Фифа Алекс
Ответ Костя Кот
на массе просто
на тушенке)
0
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