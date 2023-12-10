Майкл Чендлер: «Ищу бойца наилегчайшего веса, чтобы устроить стердаун на малоизвестном мероприятии. Хочу напомнить о себе»

Майкл Чендлер высмеял битву взглядов Макгрегора и Яна.

«Ищу бойца легчайшего или, желательно, наилегчайшего веса, чтобы устроить битву взглядов перед камерой на малоизвестном мероприятии... Есть желающие? Мне нужно напомнить о себе...» – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

Ранее Петр Ян и Конор Макгрегор провели битву взглядов на боксерском турнире IBA в Дубае.

Конор Макгрегор: «Мой следующий бой пройдет весной. Соперником должен стать Чендлер»

Чендлер – о бое с Конором: «Он точно состоится. Даты и места нет, но он пройдет в 2024 году»