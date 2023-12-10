Майкл Чендлер: «Ищу бойца наилегчайшего веса, чтобы устроить стердаун на малоизвестном мероприятии. Хочу напомнить о себе»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер высмеял битву взглядов Макгрегора и Яна.

«Ищу бойца легчайшего или, желательно, наилегчайшего веса, чтобы устроить битву взглядов перед камерой на малоизвестном мероприятии... Есть желающие? Мне нужно напомнить о себе...» – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

Ранее Петр Ян и Конор Макгрегор провели битву взглядов на боксерском турнире IBA в Дубае.

Конор Макгрегор: «Мой следующий бой пройдет весной. Соперником должен стать Чендлер»

Чендлер – о бое с Конором: «Он точно состоится. Даты и места нет, но он пройдет в 2024 году»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все у кого были/есть отношения, понимают как выглядит ревность
+7
-1
+6
Преревновал
0
0
0
Ахахах
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий