Митчелл заменит Чикадзе в бою с Эмметтом (MMA Fighting)

Теги полулегкий вес UFC MMA Джош Эмметт Яир Родригес Брайс Митчелл Гига Чикадзе Илия Топурия Дэн Иге UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Брайс Митчелл принял бой с Джошем Эмметтом на 10-дневном уведомлении.

Изначально с Эмметтом должен был драться Гига Чикадзе, но он получил травму паха на тренировке. Поединок Митчелла и Эмметта состоится в главном карде турнира UFC 296.

Митчелл в 2023 году провел один бой, победив Дэна Иге на сентябрьском турнире UFC Fight Night. Джош Эмметт идет на серии из двух поражений, проиграв Яиру Родригесу и Илии Топурии.

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