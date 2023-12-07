Митчелл заменит Чикадзе в бою с Эмметтом (MMA Fighting)

Брайс Митчелл принял бой с Джошем Эмметтом на 10-дневном уведомлении.

Изначально с Эмметтом должен был драться , но он получил травму паха на тренировке. Поединок Митчелла и Эмметта состоится в главном карде турнира UFC 296.

Митчелл в 2023 году провел один бой, победив на сентябрьском турнире UFC Fight Night. идет на серии из двух поражений, проиграв и .

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