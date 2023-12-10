Ядонг – о реакции Яна на его победу: «Его последний поединок тоже был скучным, черт возьми»

Теги UFC MMA Петр Ян Сонг Ядонг Бокс/MMA/UFC

Сонг Ядонг ответил на критику Петра Яна.

«Он выложил зевающий смайлик. Это означает, что бой был скучным. Но его последний поединок тоже был скучным, черт возьми», – заявил боец UFC Сонг Ядонг.

Напомним, что Ядонг победил единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45) Криса Гутьерреса.

Ян во время поединка Ядонга выложил зевающий смайлик: «🥱»

Менеджер Яна: «Петр хочет вернуться в марте. Посмотрим, кто будет доступен»

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2 комментария
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Ответ EAstman
Ядонг должен убирать метиса
Неправда, у Ядонга только китайское кунг-фу, а у Яна и китайское и русское и грузинское, так что он сильнее)
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