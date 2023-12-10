Ядонг – о реакции Яна на его победу: «Его последний поединок тоже был скучным, черт возьми»
Сонг Ядонг ответил на критику Петра Яна.
«Он выложил зевающий смайлик. Это означает, что бой был скучным. Но его последний поединок тоже был скучным, черт возьми», – заявил боец UFC Сонг Ядонг.
Напомним, что Ядонг победил единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45) Криса Гутьерреса.
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