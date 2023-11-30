Саят Абдрахманов: «Бой Петра Яна с Ядонгом имеет смысл»

Менеджер бойцов UFC Саят Абдрахманов назвал подходящего соперника для Петра Яна.

«Самый реалистичный соперник? Если Сонг Ядонг сейчас побеждает Криса Гутьерреса 9 декабря, он будет стоять рядом с Петром по рейтингу. И остальные (топовые бойцы) в принципе все заняты. Я думаю, бой Яна с Ядонгом имеет смысл. И, скорее всего, UFC попытается организовать этот бой», – сказал Абдрахманов.

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