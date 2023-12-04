Менеджер Яна: «Петр хочет вернуться в марте. Посмотрим, кто будет доступен»

Теги UFC Дана Уайт MMA Петр Ян Саят Абдрахманов Бокс/MMA/UFC

Менеджер Петра Яна рассказал, когда боец планирует вернуться в UFC.

«Удалось ли обсудить с Уайтом возвращение Яна на последнем турнире? Здесь как раз в весе Петра дрались Роб Фонт и Дейвисон Фигейредо. Посмотрим, возможно, UFC предложит свои идеи, мы предложим свои. Придем к общему решению. Петр хотел бы вернуться в марте. Посмотрим, кто будет доступен на март.

Контракта или конкретной фамилии пока нет», – заявил Саят Абдрахманов.

Менеджер Яна не исключил бой с Нурмагомедовым: «Чтобы заинтересовать Петра, нужно учесть его условия»

Саят Абдрахманов: «Бой Петра Яна с Ядонгом имеет смысл»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий