Менеджер Яна: «Петр хочет вернуться в марте. Посмотрим, кто будет доступен»
Менеджер Петра Яна рассказал, когда боец планирует вернуться в UFC.
«Удалось ли обсудить с Уайтом возвращение Яна на последнем турнире? Здесь как раз в весе Петра дрались Роб Фонт и Дейвисон Фигейредо. Посмотрим, возможно, UFC предложит свои идеи, мы предложим свои. Придем к общему решению. Петр хотел бы вернуться в марте. Посмотрим, кто будет доступен на март.
Контракта или конкретной фамилии пока нет», – заявил Саят Абдрахманов.
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