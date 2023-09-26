Журналист Александр Беленький: «На бой с Поветкиным команда Кличко привезла все продукты с собой. Это не истерика, а результат опыта»

Теги Николай Валуев Владимир Кличко Джон Руис Александр Поветкин тяжелый вес Александр Беленький бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Беленький рассказал о попытке отравления Кличко перед боем с Поветкиным.

«Если вы услышите, что команда Кличко приехала в Москву с невиданным количеством чемоданов, – это правда. Абсолютно все продукты, напитки они привезли с собой. Это не истерика, а результат опыта. У Кличко была история с Леймоном Брюстером – подписку кровью не даю, но отвечаю за слова, что тогда Кличко отравили. Теперь он был очень осторожен.

Такие вещи происходят всегда. Когда Джон Руис готовился к бою с Николаем Валуевым, то тоже привез с собой в Берлин еду и напитки. Тогда над этим даже шутили: «Дурак! Привез с собой 120 чемоданов». Не дурак. Он представлял, где пройдет бой.

В этом плане Россия ничем не отличается от любой другой страны – Германии или США. Есть пять-шесть боев, в которых, не сомневаюсь, это [отравление] имело место, а боец выходил какой-то не такой. Позже один человек мне сказал, что перед боем с Поветкиным Кличко собирались отравить. Такие разговоры ходили», – сказал журналист Александр Беленький.

«Не устану тосковать по тем временам». Монолог Александра Беленького о Поветкин – Кличко как главном бое в истории России

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