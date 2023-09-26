Журналист Александр Беленький: «Был человек, который гнул пальцами монеты. Перед боем с Поветкиным он должен был поздороваться с Кличко, чтобы с рукой был непорядок»

Теги Владимир Кличко Александр Поветкин Владимир Хрюнов тяжелый вес Александр Беленький Андрей Рябинский бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Беленький рассказал, что Кличко могли травмировать перед боем с Поветкиным.

«Был человек с очень сильной рукой – гнул пальцами монеты. Внешне ненамного больше меня и совершенно невыразительное лицо. Вполне возможно, что этот человек действовал строго сам – такой вариант реален более чем на 50%.

Он должен был поздороваться с Кличко и пожать ему руку. Тогда бы у Кличко с рукой был непорядок. Почему я уверен, что этот человек действовал сам? Такая история не могла пройти незамеченной – моментальное обращение к врачу. Подобная глупость не пришла бы в голову организаторам.

Как мне рассказывали, этот рукопожатный товарищ добился, чтобы поздороваться с Кличко. Он протянул ему руку, Кличко протянул свою. И тут в глазах у Владимира что-то мелькнуло. Он сжал руку и поздоровался кулаком.

Мы разговаривали с Кличко, он не помнил этого, но такое вполне могло быть. С тех пор того человека я не видел. Но даю голову, что он не согласовывал действия с Рябинским, Хрюновым [промоутер] или Поветкиным. Для любого из них отмена боя была подобна смерти», – сказал журналист Александр Беленький.

«Не устану тосковать по тем временам». Монолог Александра Беленького о Поветкин – Кличко как главном бое в истории России

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12 комментариев

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Alex1104
Хороший дилер у Беленького.
+8
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as009595@icloud.com
Это был Виктор Блуд),
+3
0
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David Rigert
БЫЛ человек,да сплыл. "больше его никто не видел."
+1
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Марьяж
похоже, он помял ему голову
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Андрей Зборовский
Что мусолить, уничтожил младший витязя
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Ruslan Isaev
Это была реинкарнация железного Самсона
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Мага осторожный
Беленький беленькой перебрал
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Wiley Fox
А человека, который взглядом гнет монеты разве в России нет?
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Slevoi
сашу емельяненко надо было везти, чтоб бухнул с кличко перед боем
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David Rigert
Ответ Сергей Орлов
Беленький со своей любовью к Кличко совсем спятил)
может от любви к беленькой?
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