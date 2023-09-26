Журналист Александр Беленький: «Был человек, который гнул пальцами монеты. Перед боем с Поветкиным он должен был поздороваться с Кличко, чтобы с рукой был непорядок»

Александр Беленький рассказал, что Кличко могли травмировать перед боем с Поветкиным.

«Был человек с очень сильной рукой – гнул пальцами монеты. Внешне ненамного больше меня и совершенно невыразительное лицо. Вполне возможно, что этот человек действовал строго сам – такой вариант реален более чем на 50%.

Он должен был поздороваться с Кличко и пожать ему руку. Тогда бы у Кличко с рукой был непорядок. Почему я уверен, что этот человек действовал сам? Такая история не могла пройти незамеченной – моментальное обращение к врачу. Подобная глупость не пришла бы в голову организаторам.

Как мне рассказывали, этот рукопожатный товарищ добился, чтобы поздороваться с Кличко. Он протянул ему руку, Кличко протянул свою. И тут в глазах у что-то мелькнуло. Он сжал руку и поздоровался кулаком.

Мы разговаривали с Кличко, он не помнил этого, но такое вполне могло быть. С тех пор того человека я не видел. Но даю голову, что он не согласовывал действия с Рябинским, [промоутер] или . Для любого из них отмена боя была подобна смерти», – сказал журналист .

«Не устану тосковать по тем временам». Монолог Александра Беленького о Поветкин – Кличко как главном бое в истории России