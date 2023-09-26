Журналист Александр Беленький: «От боя Поветкина и Кличко было что-то хорошее и чистое. Никогда не устану тосковать по тем временам»

Александр Беленький назвал горячей атмосферу на трибунах в бою Кличко и Поветкина.

«То, что творилось вокруг ринга, разительно отличалось от происходившего внутри. Накал был, но при том варианте, который избрал Кличко, он превращался в пшик.

Честно говоря, удивлен, что мне тогда самому не перепало. Меня можно было бы подкараулить и звездануть, но никто этого так и не сделал.

Прилететь могло за то, что поддерживал Кличко. Трибуны были наэлектризованы. Вот я с вами общаюсь, а тогда каждый говорил на градус-два больше – более пламенно, на октаву выше. Таких трибун я близко не видел никогда – ни в США, ни в Германии, ни в Польше.

Надо было видеть, как люди расходились после поражения – каждый уходил так, будто проиграл сам. После этого боя я стал лучше относиться к России – потому что мне не перепало.

Что-то хорошее и чистое было от этого боя. Украинские болельщики приехали тысячами. Сейчас бы бой прошел иначе.

Никогда не устану тосковать по тем временам», – сказал журналист .

«Не устану тосковать по тем временам». Монолог Александра Беленького о Поветкин – Кличко как главном бое в истории России