Журналист Александр Беленький: «От боя Поветкина и Кличко было что-то хорошее и чистое. Никогда не устану тосковать по тем временам»

Теги Владимир Кличко Александр Поветкин тяжелый вес Александр Беленький бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Беленький назвал горячей атмосферу на трибунах в бою Кличко и Поветкина.

«То, что творилось вокруг ринга, разительно отличалось от происходившего внутри. Накал был, но при том варианте, который избрал Кличко, он превращался в пшик.

Честно говоря, удивлен, что мне тогда самому не перепало. Меня можно было бы подкараулить и звездануть, но никто этого так и не сделал.

Прилететь могло за то, что поддерживал Кличко. Трибуны были наэлектризованы. Вот я с вами общаюсь, а тогда каждый говорил на градус-два больше – более пламенно, на октаву выше. Таких трибун я близко не видел никогда – ни в США, ни в Германии, ни в Польше.

Надо было видеть, как люди расходились после поражения Поветкина – каждый уходил так, будто проиграл сам. После этого боя я стал лучше относиться к России – потому что мне не перепало.

Что-то хорошее и чистое было от этого боя. Украинские болельщики приехали тысячами. Сейчас бы бой прошел иначе.

Никогда не устану тосковать по тем временам», – сказал журналист Александр Беленький.

«Не устану тосковать по тем временам». Монолог Александра Беленького о Поветкин – Кличко как главном бое в истории России

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3 комментария

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EAstman
«Бей петуха!» Чисто и хорошо!
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ральф шумахер
да, расисты с трибун кричали против Кличкопо доброму и чисто)
Сейчас так-же по доброму и чисто, от бессилия, кричат на полях других сражений.
Жаль, конечно, что Кличко тогда пожалел пельменя.
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