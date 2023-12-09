Альварес – о требовании Бенавидеса принять бой или освободить титулы: «Я – король и делаю, что захочу»

Теги суперсредний вес Сауль Альварес бокс Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес ответил Бенавидесу, который потребовал освободить титулы в суперсреднем весе.

«Бенавидес требует принять бой с ним или освобождать титулы? В настоящий момент я – король и делаю, что захочу», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес.

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1 комментарий
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Жаль,классный бой мог бы получиться. С Биволом он все равно не потянет в реванше
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