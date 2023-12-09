Альварес – о требовании Бенавидеса принять бой или освободить титулы: «Я – король и делаю, что захочу»

Сауль Альварес ответил Бенавидесу, который потребовал освободить титулы в суперсреднем весе.

«Бенавидес требует принять бой с ним или освобождать титулы? В настоящий момент я – король и делаю, что захочу», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес.

В последний раз Канело дрался в сентябре-2023, разгромив по очкам Джермелла Чарло.

Бивол – о победе над Канело: «В жизни появились люди, которые хотели разделить мой успех. Начал задумываться, что меня используют»

Давид Бенавидес: «В следующем году рассчитываю на три боя: Канело, Бивол и Бетербиев»