Канело о бое с Бенавидесом: «Раньше все также говорили о Головкине»

Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Давид Бенавидес Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес рассказал, проведет ли он в рамках сделки с PBC поединок против американца Давида Бенавидеса.

По словам Канело, он сейчас не может ответить на этот вопрос и вообще устал от разговоров о бое с Бенавидесом.

«Я не знаю, будет ли этот бой. Никто не знает. Мы сейчас на 100 процентов сосредоточенны на предстоящем поединке с Чарло.

Устал ли я от разговоров, о Бенавидесе? Да. Помните, раньше все также говорили о Головкине: «Головкин это, Головкин то». Многие меня списывают со счетов, и говорят, что я уже устал. Так только из-за того, что я дерусь с настоящими бойцами», – сказал Альварес.

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