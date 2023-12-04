Конор Макгрегор: «Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и ты»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор объяснил, почему должен стать следующим президентом Ирландии.

«Вот мои потенциальные конкуренты, если я буду баллотироваться: Джерри – 78 лет, Берти – 75 лет и Энда – 74 года. Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии. Независимо от того, что чувствует общественность за ее пределами. Эти партии управляют лишь собой, но не людьми.

С другой стороны есть я. Мне 35 лет. Я молодой, активный, пылкий, свежая кровь в этой игре. Я слушаю. Я поддерживаю. Я адаптируюсь. У меня нет партийной принадлежности, предвзятости и фаворитизма. Эти люди действительно были бы привлечены к ответственности за нынешнее влияние на общественное настроение. Я бы даже вынес это на голосование. Буду проводить их теперь каждую неделю.

Я могу финансировать. Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и ты», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Макгрегор выложил фото в белом костюме: «Ирландия, это твой президент ☘️❤️»

Конор – о критике из-за удаления постов: «Мои заявления остаются в силе. Я удаляю их после того, как они получили распространение. Это эффективно в плане времени»

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5 комментариев
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Типичная предвыборная речь, после избрания уже забывается быстро.
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Хватит это терпеть
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Где-то это уже было)
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если Конор победит я поверю в демократию в Европе)
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И срали бы вы в золотые унитазы. Бла-бла-бла… Похоже Конор взял пару советов у одного деда в далеком 2018-м
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