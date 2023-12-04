Конор – о критике из-за удаления постов: «Мои заявления остаются в силе. Я удаляю их после того, как они получили распространение. Это эффективно в плане времени»

Конор Макгрегор объяснил, почему удаляет посты в соцсетях.

Конор ответил на упреки в том, что он испугался реакции властей из-за дела о «разжигании межнациональной розни».

«Нисколько. Мои заявления, получившие широкую огласку, остаются в силе. Я удаляю их после того, как они были опубликованы, и они получили хорошее распространение. Для меня это личное. Мне больно смотреть как горит моя страна. Меня тошнит, когда я вижу, как мужчина называет человека, который средь бела дня режет невинных детей, «джентльменом».

Меня не назначало государство. Я публикую в соцсетях свои мысли и имею право их удалить. Это эффективно в плане времени. У меня четверо детей. Грядет серьезная битва. У меня множество предприятий, в которых работает почти 300 человек. Они растут, мне нужно правильно распределять свое время. Взаимодействие с таким большим количеством информации может по-разному влиять.

Я знаю, что некоторым это не нравится, но так я могу оставаться на связи. Я все еще здесь и отдал бы жизнь за мир и процветание Ирландии. Эта страна дала мне все, что у меня есть, и я верну это обратно, если это когда-нибудь потребуется», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

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