Конор – о критике из-за удаления постов: «Мои заявления остаются в силе. Я удаляю их после того, как они получили распространение. Это эффективно в плане времени»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор объяснил, почему удаляет посты в соцсетях.

Конор ответил на упреки в том, что он испугался реакции властей из-за дела о «разжигании межнациональной розни».

«Нисколько. Мои заявления, получившие широкую огласку, остаются в силе. Я удаляю их после того, как они были опубликованы, и они получили хорошее распространение. Для меня это личное. Мне больно смотреть как горит моя страна. Меня тошнит, когда я вижу, как мужчина называет человека, который средь бела дня режет невинных детей, «джентльменом».

Меня не назначало государство. Я публикую в соцсетях свои мысли и имею право их удалить. Это эффективно в плане времени. У меня четверо детей. Грядет серьезная битва. У меня множество предприятий, в которых работает почти 300 человек. Они растут, мне нужно правильно распределять свое время. Взаимодействие с таким большим количеством информации может по-разному влиять.

Я знаю, что некоторым это не нравится, но так я могу оставаться на связи. Я все еще здесь и отдал бы жизнь за мир и процветание Ирландии. Эта страна дала мне все, что у меня есть, и я верну это обратно, если это когда-нибудь потребуется», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

«Если вы не обеспечите безопасность, это сделаю я». Конор разнес правительство Ирландии – из-за протестов после нападения на детей

Ирландская полиция открыла расследование из-за слов Конора Макгрегора о беспорядках

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокаин остаётся в нем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий