Саитов – о допуске россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе: «МОК издевается. Мы знаем, что там нечистые люди»

Олег Саитов прокоментировал решение МОК допустить россиян к ОИ-2024.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит российским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Я давно говорил: если МОК на весь мир скажет, что нас допустили, все равно будут определенные препоны, хитрости, уловки и так далее.

Вот МОК вроде на весь мир хочет показать, что они вот такие чистые, но никто же в нюансы не вдается. Но мы‑то знаем, что там нечистые и нечестные [люди]» – сказал двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

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