Саитов – о спорном моменте в поединке Усика и Дюбуа: «С судьей можно согласиться, но удар был не в пах. Все это видели»

Олег Саитов высказался о спорном эпизоде в поединке между Усиком и Дюбуа.

«В первую очередь это на усмотрение судьи. Удар был в полоску трусов. То есть это не удар в пах, но, если попадаешь в полоску, это считается ударом ниже пояса. Судья среагировал, дали человеку восстановиться.

А так, это не удар в пах. Шорты Усика были натянуты высоко? Да нет, это специально, чтобы живот не отбивали. В наше время тоже повыше надевали, потому что когда бьешь в полоску трусов, то судья фиксирует удар ниже пояса.

И здесь так же. С судьей тут можно согласиться, но удар был не в пах. Все это видели», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

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