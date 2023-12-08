Ротенберг о допуске на Олимпиаду-2024: «Наши спортсмены не должны подписывать бумаги, осуждающие страну. Это недопустимо»

Теги СКА МОК КХЛ Париж-2024 Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг оценил допуск россиян на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

– МОК объявил о том, что российские спортсмены, которые прошли отбор, будут допущены на Олимпиаду‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе. Как вы относитесь к этому решению?

– Надо смотреть условия допуска.

Главное, чтобы это с точки зрения здравого смысла было правильно. Чтобы каждый мог высказывать свое мнение. И тут не должно быть политики.

Наши спортсмены не должны подписывать бумаги, в которых осуждают свою страну. Это недопустимо.

Да, если наших спортсменов приглашают на Олимпиаду, это хорошо. Но надо детально изучать все бумаги.

В целом мы все хотим участвовать в международных турнирах. И чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Все спортсмены, допущенные до Игр-2024, должны будут подписать условия участия. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию

Опрос

Ехать ли на Олимпиаду в нейтральном статусе?
2944 голосa
Да
62%
Дмитрий Губерниев
Нет
38%
Станислав Поздняков
38 комментариев
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А если тебе финны скажут ради сохранения паспорта и недвижимости - первый подписывать побежишь
+54
-3
+51
Ответ Mich Li
Комментарий скрыт
Поменьше смотрите телевизор.
+45
-4
+41
А разве эти бумаги принуждают осудить страну?
+37
-4
+33
Осуждать страну и осуждать действия власти, это две большие разницы. Но у таких лизоблюдов, как Ротенберг, все понятия в голове перепутаны.
+33
-3
+30
Ответ Сэйлор Мун
Комментарий скрыт
Что там по делу? Причём здесь страна?
То, что от спортсменов требуют не поддерживать, устроил один конкретный человек.
+25
-4
+21
до этого в России богатые убеждали бедных потерпеть нищету, в последние пару лет заливают в головы жижу про патриотизм и убеждают помереть за их яхты и дворцы с аквадискотеками.
+16
-1
+15
Сунь те уже ему шайбу в рот чтоб замолчал до лета
+14
-1
+13
Финляндию допустили же вроде?
+14
-2
+12
Ответ Mich Li
Комментарий скрыт
"за мир" не осуждают. осуждают поддержку войны.
+12
-1
+11
Ответ Сэйлор Мун
Комментарий скрыт
"Я всегда думал, что каждый человек против войны, пока не обнаружил, что есть такие, кто за, особенно если им не нужно идти туда самим" (Э. М. Ремарк)
+10
0
+10
Ответ Сэйлор Мун
Комментарий скрыт
А если реально осуждаешь то что тогда?
+10
-3
+7
Так, вроде, про осуждение страны никто и не говорит!
+7
-1
+6
у спортсменов своего мнения разве нет?...они что стадо?
+4
0
+4
Какую страну, Рома? Финляндию или Великобританиию
+3
0
+3
Ответ всегда за локо
Сунь те уже ему шайбу в рот чтоб замолчал до лета
А можно клюшку? Да по рукоятку...
+3
0
+3
Ответ Сэйлор Мун
за миллионов 140 точно
видимо, не стоит вас расстраивать в пятницу вечером
+2
0
+2
У каждого своя голова на плечах. Не говорите мне, что я должен делать и я не скажу куда вам идти.
+2
0
+2
А может про подпись в финском паспорте расскажешь? Иль чо!
+2
0
+2
С точки здравого смысла - это всё было до 24.02.22 . Сейчас это уже невозможно 🤷
+3
-1
+2
Больше него здесь только Дмитрий
+2
0
+2
Так финнов и британцев вроде ничего и не заставляют подписывать?
+1
0
+1
Мнение гражданина Финляндии.
+1
0
+1
иди ты
+4
-3
+1
Откажись от финляндского гражданства.
+1
0
+1
Ответ Сэйлор Мун
Комментарий скрыт
прям за все 145 миллионов ручаетесь?
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
А если тебе финны скажут ради сохранения паспорта и недвижимости - первый подписывать побежишь
Не побежит, у него уже все подписано)
+1
0
+1
Кого-то что-то подписывать заставлять нельзя. У каждого свои мозги,если они есть, и каждый сам решает что для него черное,а что белое
+1
0
+1
Ответ rude.
А можно клюшку? Да по рукоятку...
да всё что угодно и куда угодно лишь бы даже не дышал в сторону пресс-службы, надоел уже!!
+1
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Ротенберг иди занимайся хоккеем и так тошно от тебя
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А финны что-то такое подписывают что ли?
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