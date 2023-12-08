Ротенберг о допуске на Олимпиаду-2024: «Наши спортсмены не должны подписывать бумаги, осуждающие страну. Это недопустимо»

Роман Ротенберг оценил допуск россиян на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

– МОК объявил о том, что российские спортсмены, которые прошли отбор, будут допущены на Олимпиаду‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе. Как вы относитесь к этому решению?

– Надо смотреть условия допуска.

Главное, чтобы это с точки зрения здравого смысла было правильно. Чтобы каждый мог высказывать свое мнение. И тут не должно быть политики.

Наши спортсмены не должны подписывать бумаги, в которых осуждают свою страну. Это недопустимо.

Да, если наших спортсменов приглашают на Олимпиаду, это хорошо. Но надо детально изучать все бумаги.

В целом мы все хотим участвовать в международных турнирах. И чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Все спортсмены, допущенные до Игр-2024, должны будут подписать условия участия. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию