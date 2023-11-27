Джефф Монсон: «Бой с Тактаровым перенесен. Он будет в феврале и станет последним в моей карьере»
Джефф Монсон заявил об отмене поединка с Олегом Тактаровым в декабре.
«Бой не состоится 15 декабря. Он будет в феврале и станет последним в моей карьере», – заявил боец MMA Джефф Монсон.
Напомним, что первый поединок бойцов по правилам бокса закончился вничью.
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