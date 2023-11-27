Джефф Монсон: «Бой с Тактаровым перенесен. Он будет в феврале и станет последним в моей карьере»

Теги Олег Тактаров MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон заявил об отмене поединка с Олегом Тактаровым в декабре.

«Бой не состоится 15 декабря. Он будет в феврале и станет последним в моей карьере», – заявил боец MMA Джефф Монсон.

Напомним, что первый поединок бойцов по правилам бокса закончился вничью.

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3 комментария

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Andrey Ivanov
Монсон как Пугачева.Каждый бой это последние гастроли)
+5
0
+5
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Российский пользователь
Зачем этот бой пенсионеров?
+2
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leon01
Может не надо публику веселить?
0
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