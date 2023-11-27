Джефф Монсон: «Бой с Тактаровым перенесен. Он будет в феврале и станет последним в моей карьере»

Джефф Монсон заявил об отмене поединка с Олегом Тактаровым в декабре.

«Бой не состоится 15 декабря. Он будет в феврале и станет последним в моей карьере», – заявил боец MMA Джефф Монсон.

Напомним, что первый поединок бойцов по правилам бокса закончился вничью.

Джефф Монсон включил «танцы с диджеем» в план действий после избрания в парламент Башкирии

Джефф Монсон: «Перейра выиграл два титула как андердог. Он один из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории»