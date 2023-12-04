Менеджер Царукяна: «Раньше Уайт говорил, что Оливейра – главный претендент на титул. Теперь ему есть, над чем подумать»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян Саят Абдрахманов Бокс/MMA/UFC

Менеджер Царукяна предложил устроить претендентский бой с Оливейрой.

«Что будет делать UFC с Царукяном? Если до этого Дана Уайт однозначно говорил, что Оливейра следующий в очереди на титульный бой, то теперь уже ему дали пищу для размышлений. Арман готов драться за титул. Если Чарльз считает, что он следующий, то мы можем выступить против него и узнать, кто настоящий претендент на титульный бой. Порье и Гейджи – маловероятно, что они согласятся с Арманом драться.

Был бы Царукян фаворитом? Не знаю, как там посчитают, но он может найти ключ к каждому из этих оппонентов.

Арман сейчас счастлив, он полон уверенности, готов ко всем вызовам. Уверен, что в ближайшие два месяца точно нет смысла в том, чтобы драться. Это было бы ошибкой», – заявил Саят Абдрахманов.

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