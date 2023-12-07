Хабиб – об актере Янковском, сыгравшем в «Слове пацана»: «Теперь ты круче меня»

Хабиб Нурмагомедов ответил в соцсетях актеру Ивану Янковскому, сыгравшему в «Слове пацана».

В 2016 году актер написал в личные сообщения в соцсетях: «Ты потрясающий боец! Таких, как ты нет вообще».

Спустя семь лет Хабиб ответил ему: «Теперь ты круче».

Иван Янковский сыграл в сериале «Слово пацана» роль Вовы.

Милохин – о реакции на вызов братьев Хабиба: «До фига типов с бородой писали. Много мата и оскорблений»

Уайт привел Хабиба в пример американцам: «Его команда смогла бы захватить США, а наше молодое поколение – кучка ссыкунов»