Хабиб – об актере Янковском, сыгравшем в «Слове пацана»: «Теперь ты круче меня»

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов ответил в соцсетях актеру Ивану Янковскому, сыгравшему в «Слове пацана».

В 2016 году актер написал Нурмагомедову в личные сообщения в соцсетях: «Ты потрясающий боец! Таких, как ты нет вообще».

Спустя семь лет Хабиб ответил ему: «Теперь ты круче».

Иван Янковский сыграл в сериале «Слово пацана» роль Вовы.

Милохин – о реакции на вызов братьев Хабиба: «До фига типов с бородой писали. Много мата и оскорблений»

Уайт привел Хабиба в пример американцам: «Его команда смогла бы захватить США, а наше молодое поколение – кучка ссыкунов»

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5 комментариев
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Круто они в новой серии подписали нелёгкую дальнейшую судьбу пацанов. Теперь в романтизации будет трудно обвинить )
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Ответ Yavich
Круто они в новой серии подписали нелёгкую дальнейшую судьбу пацанов. Теперь в романтизации будет трудно обвинить )
А как же бригада а бумер а брат а реальные пацаны . Какая то предвзятость получается а раз так то …
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