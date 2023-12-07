Хабиб – об актере Янковском, сыгравшем в «Слове пацана»: «Теперь ты круче меня»
Хабиб Нурмагомедов ответил в соцсетях актеру Ивану Янковскому, сыгравшему в «Слове пацана».
В 2016 году актер написал Нурмагомедову в личные сообщения в соцсетях: «Ты потрясающий боец! Таких, как ты нет вообще».
Спустя семь лет Хабиб ответил ему: «Теперь ты круче».
Иван Янковский сыграл в сериале «Слово пацана» роль Вовы.
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