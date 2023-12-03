Андрей Корешков: «Царукян – один из самых неудобных соперников для Махачева»

Теги UFC MMA Bellator Андрей Корешков Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Андрей Корешков назвал Армана Царукяна одним из главных претендентов на титул.

«Я думал, что бой будет для Царукяна гораздо тяжелее, потому что Дариуш – сильный оппонент. До поражения от Чарльза Оливейры у него была внушительная победная серия. Возможно, второй такой проигрыш не случаен, но, тем не менее, Арман – молодец. Он хорошо подловил соперника, использовал момент и выбросил колено. Приятно удивил.

Царукян – один из самых неудобных соперников для Ислама Махачева. У него есть хорошая борьба и неплохая ударка, в которой он, судя по последним боям, прогрессирует. Легкой прогулки у Ислама с Царукяном не будет. Арман поставил себе цель взять реванш и уверенно к ней идет. Думаю, что сейчас он уже стал одним из первых претендентов на титульный бой», – заявил экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков.

На UFC Fight Night 233 Царукян победил Бенеила Дариуша нокаутом в первом раунде.

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