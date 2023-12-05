Чимаев сообщил, что сделает операцию: «Через неделю-две лягу под нож, а затем вернусь»
Хамзат Чимаев сообщил, что сделает операцию.
«Сделаю через неделю-две операцию. После этого займусь восстановлением, а затем размажу кого-нибудь», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.
В последний раз Чимаев дрался в октябре-2023, когда победил Камару Усмана решением большинства судей.
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