Чимаев сообщил, что сделает операцию: «Через неделю-две лягу под нож, а затем вернусь»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев сообщил, что сделает операцию.

«Сделаю через неделю-две операцию. После этого займусь восстановлением, а затем размажу кого-нибудь», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

В последний раз Чимаев дрался в октябре-2023, когда победил Камару Усмана решением большинства судей.

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2 комментария
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а что за операция, интересно?
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