Вартанян – об уровне ACA: «Это очень близко к UFC»
Эдуард Вартанян назвал российский промоушен, который близок по уровню к UFC.
«Может ли какой-то российский промоушен достичь того, что происходит в UFC? Да, конечно. ACA – один из таких промоушенов. Это очень близко.
Просто у UFC очень слаженная команда. У них все настолько слажено, что не замечаешь мелочей. Не стоит забывать, что там определенный контингент – платежеспособный. Люди платят», – сказал боец ММА Эдуард Вартанян.
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