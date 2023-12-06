Вартанян – об уровне ACA: «Это очень близко к UFC»

Теги UFC MMA Эдуард Вартанян ACA Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян назвал российский промоушен, который близок по уровню к UFC.

«Может ли какой-то российский промоушен достичь того, что происходит в UFC? Да, конечно. ACA – один из таких промоушенов. Это очень близко.

Просто у UFC очень слаженная команда. У них все настолько слажено, что не замечаешь мелочей. Не стоит забывать, что там определенный контингент – платежеспособный. Люди платят», – сказал боец ММА Эдуард Вартанян.

Вартанян – о переговорах с UFC: «Все очень сложно. Уайт меня даже не узнал. Тут вообще никому не интересно, что происходит в России»

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