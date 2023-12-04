Чурчаев и Вартанян устроили спарринг на фоне Капитолия Техаса

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Поп ММА Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян и Шовхал Чурчаев устроили поединок в Техасе.

Бойцы выбрали для спарринга парк, расположенный возле Капитолия штата Техас.

В конце поединка Чурчаев обратился к сопернику: «Это не АСА тебе, это Шовхал Чурчаев!»

Вартанян ответил: «Поэтому ты так дышишь, потому что не АСА?»

Шовхал Чурчаев: «Мне предложили бой в США. Царукян помог, я теперь тут конкретно буду газовать»

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3 комментария
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Теряю уважение к Эдику.
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Аххаахха. Вартанян красава)
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зачем он с этим маргиналом якшается 🤔
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