Чурчаев и Вартанян устроили спарринг на фоне Капитолия Техаса

Эдуард Вартанян и Шовхал Чурчаев устроили поединок в Техасе.

Бойцы выбрали для спарринга парк, расположенный возле Капитолия штата Техас.

В конце поединка Чурчаев обратился к сопернику: «Это не АСА тебе, это Шовхал Чурчаев!»

Вартанян ответил: «Поэтому ты так дышишь, потому что не АСА?»

Шовхал Чурчаев: «Мне предложили бой в США. Царукян помог, я теперь тут конкретно буду газовать»

Новая угроза для Махачева? В UFC может зайти звезда российских MMA