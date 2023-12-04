Чурчаев и Вартанян устроили спарринг на фоне Капитолия Техаса
Эдуард Вартанян и Шовхал Чурчаев устроили поединок в Техасе.
Бойцы выбрали для спарринга парк, расположенный возле Капитолия штата Техас.
В конце поединка Чурчаев обратился к сопернику: «Это не АСА тебе, это Шовхал Чурчаев!»
Вартанян ответил: «Поэтому ты так дышишь, потому что не АСА?»
Шовхал Чурчаев: «Мне предложили бой в США. Царукян помог, я теперь тут конкретно буду газовать»
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