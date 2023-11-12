Аспиналл – о вызове Гана: «Очень смешно. Когда я бросил ему вызов во Франции, он отказался. Ему стоит подраться с Алмейдой»

Теги UFC MMA Сирил Ган Том Аспиналл UFC 295 Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл высмеял вызов Сирила Гана на поединок.

«Сирил Ган бросил мне вызов? Очень смешно, что он сейчас захотел подраться. После того как я съездил во Францию и бросил ему вызов, он отказался от боя. Думаю, он должен подраться с Алмейдой», – заявил временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Напомним, что Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича на UFC 295 и выиграл временный пояс дивизиона.

Аспиналл вырубил Павловича и стал временным чемпионом UFC. Временным? А что это значит?

Страшное поражение Павловича нокаутом – на глазах Трампа. Русский десантник не стал чемпионом UFC

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mario-romario
Том Прав, Сирил сейчас не достоин биться за пояс.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий