Аспиналл – о вызове Гана: «Очень смешно. Когда я бросил ему вызов во Франции, он отказался. Ему стоит подраться с Алмейдой»

Том Аспиналл высмеял вызов Сирила Гана на поединок.

«Сирил Ган бросил мне вызов? Очень смешно, что он сейчас захотел подраться. После того как я съездил во Францию и бросил ему вызов, он отказался от боя. Думаю, он должен подраться с Алмейдой», – заявил временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Напомним, что Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича на UFC 295 и выиграл временный пояс дивизиона.

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