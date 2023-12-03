BKFC 56: Перри победил техническим нокаутом Альвареса. Он выиграл все пять боев на голых кулаках

Майк Перри победил экс-чемпиона UFC Эдди Альвареса в поединке на голых кулаках.

Бой состоялся 3 декабря в Солт-Лейк-Сити (США) в рамках турнира BKFC 56.

Секунданты Альвареса остановили поединок во втором раунде.

Отметим, что для Перри это пятая подряд победа на голых кулаках. Его статистика в UFC: 7-8.

Для экс-чемпиона UFC и Bellator Альвареса это второй бой в BKFC. В апреле 2023 года он победил раздельным решением судей Чеда Мендеса.

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