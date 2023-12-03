BKFC 56: Перри победил техническим нокаутом Альвареса. Он выиграл все пять боев на голых кулаках

Теги MMA Эдди Альварес Майк Перри Bare Knuckle Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Майк Перри победил экс-чемпиона UFC Эдди Альвареса в поединке на голых кулаках.

Бой состоялся 3 декабря в Солт-Лейк-Сити (США) в рамках турнира BKFC 56.

Секунданты Альвареса остановили поединок во втором раунде.

Отметим, что для Перри это пятая подряд победа на голых кулаках. Его статистика в UFC: 7-8.

Для экс-чемпиона UFC и Bellator Альвареса это второй бой в BKFC. В апреле 2023 года он победил раздельным решением судей Чеда Мендеса.

Президент BKFC – о ВанЗант: «Вероятность того, что она вернется ради еще одного поединка, очень велика»

Альварес предложил Порье завершить трилогию: «Я побил тебя в первом поединке и сделаю это снова»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий