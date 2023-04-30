Перри – о бое с Конором на голых кулаках: «Он любит боксировать, померимся силами»

Теги UFC Конор Макгрегор Майк Перри Bare Knuckle Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Майк Перри заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором на голых кулаках.

Боец Bare Knuckle FC прокомментировал битву взглядов с бывшим двойным чемпионом UFC после победы над Люком Рокхолдом.

«Что ждет меня дальше? Конор Макгрегор. Он тоже любит боксировать. Мы можем помериться силами. Он устроил мне стердаун.

Я очень скромный, если честно, потому что дерусь уже долгое время. У меня было несколько взлетов и падений, несколько тяжелых боев. Что-то шло не по моему плану.

Парни приходят сюда, чтобы показать против меня лучшие навыки. У меня есть подбородок, у меня есть руки. Это кулачные бои», – сказал Майк Перри.

Конор пообещал подраться на голых кулаках и провел битву взглядов с Перри

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1 комментарий

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pasha_t
Вот Перри
Вчера с Имсаиловым бодался, сегодня на одной сцене с Макгрегором
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