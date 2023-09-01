Сульянов – о драке с участием Чурчаева в московском ТЦ: «Мальчишки во дворах смотрят на это и думают, что так можно. Пора закрыть этот ящик Пандоры»

Теги происшествия Камил Гаджиев Hardcore FC Анатолий Сульянов Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Анатолий Сульянов отреагировал на драку с участием Шовхала Чурчаева в московском ТЦ.

«Это выходит за рамки индустрии, за рамки спорта, норм общественного поведения. Всем нам, игрокам отрасли, я думаю, это один из последних звонков, который каждый из нас должен услышать.

Мы давно перестали быть какими-то сепаратными YouTube-каналами. На каждом из промоутеров, на каждом из организаторов мероприятий лежит колоссальная ответственность за их безусловное контекстное наполнение.

Глядя на нас, мальчишки во дворах думают, что так можно. И когда-то первыми открыв, наверное, к сожалению, подобный ящик Пандоры, мы должны стать первыми, кто его и закроет.

Более месяца назад мною было принято решение об отстранении на три месяца от выступлений во всех промоушенах Hardcore Media в случае любых драк на конференции. Повторное нарушение – это полугодовое отстранение, третье нарушение – расторжение контракта с лигой и денежные штрафы.

Я думаю, в ближайшее время мы в очередной раз соберемся в общественной палате для того, чтобы обсудить правила регулирования отрасли, правила формулизации морального и этического облика промоушенов, которые должны быть заданы каждой лигой в рамках внутреннего регламента, и всеми лигами — в виде единого регламента спортсменов и участников проекта.

Второе – у нас на сегодня запланирован звонок с Камилом Гаджиевым. Всем промоушенам мы вышлем протокол для предварительного ознакомления.

Безусловно, проконсультировавшись с общественной палатой, с юристами, мы выработаем регламент, который позволит всем игрокам отрасли навести порядок», – сказал президент Hardcore FC Анатолий Сульянов.

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13 комментариев

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sanek maloi
Чурчаева давно пора в один промоушен к Чоршанбе на работу устроить, пусть там исполняет. А эти поп мма по крупному штрафовать, за подобный трешток от исполнителей. Давно уже захайповались такой дичью.
+37
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+37
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A.L.F.
Такой баклан. Сам всю эту кашу заварил, хардкор сугубо на этом на старте выплывал и тут на лету переобувается. Щас еще и главным охранителем попытается стать. Смешно.
+27
-7
+20
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Перешёл Рубикон
Ответ A.L.F.
Такой баклан. Сам всю эту кашу заварил, хардкор сугубо на этом на старте выплывал и тут на лету переобувается. Щас еще и главным охранителем попытается стать. Смешно.
Ау, так он же и признал, что они первые эту кашу заварили
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Максон121
Ответ sanek maloi
Чурчаева давно пора в один промоушен к Чоршанбе на работу устроить, пусть там исполняет. А эти поп мма по крупному штрафовать, за подобный трешток от исполнителей. Давно уже захайповались такой дичью.
Никогда не думал,что соглашусь с тобой,но да
+4
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Валерий Золотарев
Сульян сам сценарии писал для таких экспонатов, аам вырастил их и переобулся в воздухе. Чертила.
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GaasJT
Ответ Валерий Золотарев
Сульян сам сценарии писал для таких экспонатов, аам вырастил их и переобулся в воздухе. Чертила.
Так он сам и признал эту ошибку.
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il buono
Сам же замутил эту кашу. Поднял свой промоушен на потакании самым низменным инстинктам
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Bleffinho
а почему ещё все участники драки в общественном месте не в тюрьме?
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андрэ
Дон дал команду разобраться) посмотрим
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Рашпель793
Ответ A.L.F.
Такой баклан. Сам всю эту кашу заварил, хардкор сугубо на этом на старте выплывал и тут на лету переобувается. Щас еще и главным охранителем попытается стать. Смешно.
Сульянов не шибко симпатичен, но он вроде как сам и признавал, что они слишком далеко зашли в своём трэштоке. Осознал, человек, что вот такое - это уже за гранью. При чём тут переобувка?
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Александр Степанов
Ответ A.L.F.
Такой баклан. Сам всю эту кашу заварил, хардкор сугубо на этом на старте выплывал и тут на лету переобувается. Щас еще и главным охранителем попытается стать. Смешно.
Всегда ору, когда кого-то упрекают в переобувании в таких случаях. Чел осознал, что такой подход к раскрутке выходит из под контроля и принял решение делать иначе. Мне Сульянов не нравится, но здесь он говорит правильные вещи. Человек на то и человек, чтобы развиваться и менять мнение
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Валерий Золотарев
Ответ GaasJT
Так он сам и признал эту ошибку.
Максимально обтекаемо.
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