Сульянов – о драке с участием Чурчаева в московском ТЦ: «Мальчишки во дворах смотрят на это и думают, что так можно. Пора закрыть этот ящик Пандоры»

Анатолий Сульянов отреагировал на драку с участием Шовхала Чурчаева в московском ТЦ.

«Это выходит за рамки индустрии, за рамки спорта, норм общественного поведения. Всем нам, игрокам отрасли, я думаю, это один из последних звонков, который каждый из нас должен услышать.

Мы давно перестали быть какими-то сепаратными YouTube-каналами. На каждом из промоутеров, на каждом из организаторов мероприятий лежит колоссальная ответственность за их безусловное контекстное наполнение.

Глядя на нас, мальчишки во дворах думают, что так можно. И когда-то первыми открыв, наверное, к сожалению, подобный ящик Пандоры, мы должны стать первыми, кто его и закроет.

Более месяца назад мною было принято решение об отстранении на три месяца от выступлений во всех промоушенах Hardcore Media в случае любых драк на конференции. Повторное нарушение – это полугодовое отстранение, третье нарушение – расторжение контракта с лигой и денежные штрафы.

Я думаю, в ближайшее время мы в очередной раз соберемся в общественной палате для того, чтобы обсудить правила регулирования отрасли, правила формулизации морального и этического облика промоушенов, которые должны быть заданы каждой лигой в рамках внутреннего регламента, и всеми лигами — в виде единого регламента спортсменов и участников проекта.

Второе – у нас на сегодня запланирован звонок с . Всем промоушенам мы вышлем протокол для предварительного ознакомления.

Безусловно, проконсультировавшись с общественной палатой, с юристами, мы выработаем регламент, который позволит всем игрокам отрасли навести порядок», – сказал президент Hardcore FC Анатолий Сульянов.

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