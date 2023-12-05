Hardcore FC 5 декабря: Акопаян против Галимова, Рзаев против Чеботарева

5 декабря в Москве на арене Hardcore Media состоится турнир , в главном событии которого пройдет бой между и Шамилем Галиевым.

Где смотреть турнир Hardcore FC?

Турнир начнется в 15:00 по мск, прямая трансляция пройдет в официальной группе Hardcore в VK.

Кард турнира:

Лендруш Акопян – ;

Джавид Рзаев – Андрей Чеботарев;

Шамиль Джахбаров – Сеймур Рзаев;

Магомед Зайналов – Захар Амои.

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