Hardcore FC 5 декабря: Акопаян против Галимова, Рзаев против Чеботарева
5 декабря в Москве на арене Hardcore Media состоится турнир Hardcore FC, в главном событии которого пройдет бой между Лендрушем Акопяном и Шамилем Галиевым.
Где смотреть турнир Hardcore FC?
Турнир начнется в 15:00 по мск, прямая трансляция пройдет в официальной группе Hardcore в VK.
Кард турнира:
- Лендруш Акопян – Шамиль Галимов;
- Джавид Рзаев – Андрей Чеботарев;
- Шамиль Джахбаров – Сеймур Рзаев;
- Магомед Зайналов – Захар Амои.
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