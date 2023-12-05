Hardcore FC 5 декабря: Акопаян против Галимова, Рзаев против Чеботарева

Теги MMA Hardcore FC Лендруш Акопян Шамиль Галимов Бокс/MMA/UFC

5 декабря в Москве на арене Hardcore Media состоится турнир Hardcore FC, в главном событии которого пройдет бой между Лендрушем Акопяном и Шамилем Галиевым.

Где смотреть турнир Hardcore FC?

Турнир начнется в 15:00 по мск, прямая трансляция пройдет в официальной группе Hardcore в VK.

Кард турнира:

  • Лендруш Акопян – Шамиль Галимов;
  • Джавид Рзаев – Андрей Чеботарев;
  • Шамиль Джахбаров – Сеймур Рзаев;
  • Магомед Зайналов – Захар Амои.

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