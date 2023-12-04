Герои «Слово пацана» снимутся в сериале по кулачным боям лиги Hardcore
Сериал «Слово пацана» получит продолжение в боях на голых кулаках.
Hardcore FC готовит сюжетную серию выпусков с героями сериала «Слово пацана».
PR-директор промоушена Роман Тубянский подтвердил, что в съмках, которые начнутся в ближайшее время, примут участие главные герои сериала.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября на онлайн-платформах Wink и Start. Сюжет посвящен становлению преступных группировок на территории Казани в конце 80-х.