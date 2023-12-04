Герои «Слово пацана» снимутся в сериале по кулачным боям лиги Hardcore

Теги MMA Hardcore FC Анатолий Сульянов кино Бокс/MMA/UFC

Сериал «Слово пацана» получит продолжение в боях на голых кулаках.

Hardcore FC готовит сюжетную серию выпусков с героями сериала «Слово пацана».

PR-директор промоушена Роман Тубянский подтвердил, что в съмках, которые начнутся в ближайшее время, примут участие главные герои сериала.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября на онлайн-платформах Wink и Start. Сюжет посвящен становлению преступных группировок на территории Казани в конце 80-х.

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5 комментариев
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У Sportsa получилось-таки притянуть этот сериал в новости😎
+10
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не забудем Ералаша 🤓
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Гениально спортс.
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Актуалочка
0
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