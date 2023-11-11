Чимаев отказался от титульного боя на UFC 297: «У меня маленькие травмы. С ними не получится подготовиться»

Теги MMA Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев заявил, что отказался от титульного боя на UFC 297.

В главном событии турнира Шон Стрикленд проведет первую защиту чемпионского титула. Его соперником станет Дрикус дю Плесси.

«Мне позвонил мой менеджер и сказал, что бой планируется на январь. Он сам не был согласен с этим, сказал UFC: «Если хотите, делайте этот бой. Кто выиграет, с тем мы и подеремся».

У меня маленькие травмы сейчас. Лечим эти травмы, а еще подготовиться к бою нужно. С травмами не получится. Сейчас месяц реабилитации, потом уже подготовка. После их поединка будет понятно, с кем я буду драться», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

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3 комментария

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Born is the King
Я же говорю Камару выбил из него всю спесь и сделал адекватом. Бо Никал вообще сделает Кена из него
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Руслан Ганбаров
Ответ Born is the King
Я же говорю Камару выбил из него всю спесь и сделал адекватом. Бо Никал вообще сделает Кена из него
Правильно понимаю, пока легенды Джонс с Миочичем на пару один бой за 10 лет проводят, трус Чимаев из за порванных связок отказался выходить на бой через 2 месяца?
И почему ноунейм Бо Никал котируется в твоём комментарии выше Усмана?
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Borz BZ
Ответ Born is the King
Я же говорю Камару выбил из него всю спесь и сделал адекватом. Бо Никал вообще сделает Кена из него
Как ты умудрился поставить Никала рядом с Усманом в таком контексте?
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