Копылов – о поединке Чимаева и Усмана: «Весь бой смазался из-за травмы Хамзата»
Роман Копылов поделился впечатлениями от боя Хамзата Чимаева и Камару Усмана.
Поединок состоялся в соглавном событии UFC 294. Чимаев победил решением большинства судей.
«Хамзат провел отличный поединок. В первом раунде он контролировал Усмана, хотя Камару считается одним из лучших борцов в своем весе, но он отстоял весь напор Чимаева.
Весь бой смазался из-за травмы Хамзата. Во втором и третьем раундах он вообще не мог бить. Все начали задаваться вопросом, почему Чимаев не бил. Как оказалось, повлияла травма. Главное, что подняли его руку», – сказал средневес UFC Роман Копылов.
Самый скромный сибиряк UFC: жизнь в пыльном поселке Кузбасса, респект от отца Хабиба, кудри – фишка в США
Чимаеву в углу помогали сыновья Кадырова. Перед боем они вместе отбивались от фанатов
2 комментария