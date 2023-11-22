Копылов – о поединке Чимаева и Усмана: «Весь бой смазался из-за травмы Хамзата»

Теги UFC MMA Камару Усман Роман Копылов Хамзат Чимаев Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов поделился впечатлениями от боя Хамзата Чимаева и Камару Усмана.

Поединок состоялся в соглавном событии UFC 294. Чимаев победил решением большинства судей.

«Хамзат провел отличный поединок. В первом раунде он контролировал Усмана, хотя Камару считается одним из лучших борцов в своем весе, но он отстоял весь напор Чимаева.

Весь бой смазался из-за травмы Хамзата. Во втором и третьем раундах он вообще не мог бить. Все начали задаваться вопросом, почему Чимаев не бил. Как оказалось, повлияла травма. Главное, что подняли его руку», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

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Чимаеву в углу помогали сыновья Кадырова. Перед боем они вместе отбивались от фанатов

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2 комментария

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Luffy Die
Очень скучный бой, самый скучный бой Чимаева на моей памяти
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Fizkultprivet
Смазалось впечатление от первого раунда, в котором Усман по сути был унижен как борец и бывший доминирующий чемпион. Даже Леон так не унижал его. Конечно недоброжелатели не поверят в травму, а будут считать, что Чимаев просто устал. Прикольно будет, если ли он опубликует справку от врача/рентгеновский снимок.
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