Хамзин о бое Шлеменко – Илич: «Склоняюсь к тому, что Шлеменко заберет победу»

Ильяс Хамзин высказался по поводу предстоящего реванша между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

«Хорошее противостояние. Думаю, оно, конечно, нужнее Александру Палычу Шлеменко, нежели Александру Иличу. Для меня как для зрителя это безусловно интересное противостояние. Хочу посмотреть на этот реванш. Думаю, что Шлеменко подойдет к этому бою в хороших кондициях, и это будет яркое противостояние.

В первом бою, возможно, был лаки-панч, поэтому реванш необходим, чтобы все вопросы были закрыты. Если бой продлится всю дистанцию, то я склоняюсь к тому, что Шлеменко заберет победу. Четкого прогноза дать не могу, потому что не знаю, в какой они форме. Одно понятно, что нас ждет принципиальное противостояние», — сказал Хамзин.

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