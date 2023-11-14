Багов о Резникове: «Артем всем проводил «север-юг», поэтому все ошибочно считают его хорошим грэпплером»

Боец АСА Али Багов рассказал о проблемах своего будущего оппонента по Гран-при Артема Резникова.

«Вартанян – победитель Гран-при. Он может диктовать свои правила. У Эдуарда была мечта попасть в UFC. Но в 32-летнем возрасте дебютировать в UFC… Нужно провести несколько поединков, чтобы дойти до пояса. Кроме того, там изначально маленькие гонорары. Но Вартанян набрал, если честно. Не знаю, что он делает. Он отлично встает, когда валишь его.

Просто у Резникова не было грэпплинга, он просто держал Вартаняна. Самое главное – выносливость. Есть большая разница, между трехраундовыми и пятираундовыми поединками. У Резникова проблемы с этим. Не знаю, что с ним произошло. Артем всем проводил «север-юг», поэтому все ошибочно считают его хорошим грэпплером. Но он бывший вольник. Посмотрим, что он покажет в бою», – сказал Багов.

Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC

Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он опасный чувак»

Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»