Менеджер Петра Яна: «Тяжелые времена не длятся вечно»
Менеджер российского бойца UFC Петра Яна Саят Абдрахманов прокомментировал поражение своего подопечного от Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.
«Тяжелые времена не длятся вечно, а сильные люди существуют всегда», – написал Абдрахманов под совместным фото с бойцом.
На турнире UFC Fight Night 221 Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей (все судьи – 45-50).
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