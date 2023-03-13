Менеджер Петра Яна: «Тяжелые времена не длятся вечно»

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Менеджер российского бойца UFC Петра Яна Саят Абдрахманов прокомментировал поражение своего подопечного от Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Тяжелые времена не длятся вечно, а сильные люди существуют всегда», – написал Абдрахманов под совместным фото с бойцом.

На турнире UFC Fight Night 221 Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей (все судьи – 45-50).

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