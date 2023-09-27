Менеджер Петра Яна опроверг информацию о поединке с Ядонгом: «Этот бой нам не предлагали»

Менеджер Петра Яна сообщил, что бойцу не предлагали поединок с Сонгом Ядонгом.

«Этот бой нам не предлагали, как минимум на данный момент. Мы открыты к предложениям, в том числе и против Сонга Ядонга, но все зависит от условий», – сказал менеджер Саят Абдрахманов.

Ранее появилась информация, что бой между Яном и Ядонгом находится в разработке и может пройти в декабре.

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