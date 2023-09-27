Менеджер Петра Яна опроверг информацию о поединке с Ядонгом: «Этот бой нам не предлагали»
Менеджер Петра Яна сообщил, что бойцу не предлагали поединок с Сонгом Ядонгом.
«Этот бой нам не предлагали, как минимум на данный момент. Мы открыты к предложениям, в том числе и против Сонга Ядонга, но все зависит от условий», – сказал менеджер Саят Абдрахманов.
Ранее появилась информация, что бой между Яном и Ядонгом находится в разработке и может пройти в декабре.
Босс RCC – о возвращении Петра Яна: «В декабре он точно не будет биться»
Комментарии