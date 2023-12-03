Бивол – о поединке с Бенавидесом: «Никогда никаких переговоров не было. Моя цель – Бетербиев»

Теги Дмитрий Бивол бокс Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол опроверг слухи о переговорах с Давидом Бенавидесом.

«Никогда никаких переговоров с ними не было. Во-первых, они выступают на PBC (Premier Boxing Champions). Этот промоушен всегда был какой-то своей лигой. Если боксируешь на PBC, сварить с вами что-то сложнее, чем с другими. Во-вторых, Давид не был целью, потому что он из второго среднего веса.

У него был титул WBC, но не было большого громкого имени. Сейчас он становится известным и узнаваемым бойцом. У нашей команды всегда было желание боксировать за титулы.

Да, моя цель это Бетербиев. На данный момент, получается, что так. Сауль Альварес – уже забытая история. Он по своей дороге идет. В полутяжелом весе нужно боксировать за титулы и все», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

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