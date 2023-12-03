Царукян – о конфликте с Грином: «Надеюсь, что больше не увижу его в своей жизни»

Арман Царукян признался, что был счастлив, когда Бобби Грина нокаутировали.

«Надеюсь, я больше не увижу его в своей жизни. Я был супер счастлив, когда его голова подпрыгивала на канвасе», – заявил боец UFC Арман Царукян.

Напомним, что Джалин Тернер (14-7) нокаутировал Бобби Грина (31-15-1) в первом раунде на турнире UFC Fight Night 233.

Грин рассказал о драке с командой Царукяна: «Эта сука подбежала ко мне, а я ударил одного из корешей»

Царукян за минуту вырубил Дариуша и хочет титульник в UFC. Реванш с Махачевым все реальнее