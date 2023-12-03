Царукян – о реванше с Махачевым: «Я нокаутирую его, вот и все»

Арман Царукян высказался о возможном реванше против Ислама Махачева.

« – это боец другого уровня, но мы бились четыре года назад. Сейчас мне 27, я очень сильно вырос с того боя и наш следующий поединок будет другим. Я нокаутирую его, вот и все», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

На UFC Fight Night 233 в Остине Царукян победил Бенеила Дариуша нокаутом в первом раунде.

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