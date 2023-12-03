Царукян – о реванше с Махачевым: «Я нокаутирую его, вот и все»
Арман Царукян высказался о возможном реванше против Ислама Махачева.
«Ислам – это боец другого уровня, но мы бились четыре года назад. Сейчас мне 27, я очень сильно вырос с того боя и наш следующий поединок будет другим. Я нокаутирую его, вот и все», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.
На UFC Fight Night 233 в Остине Царукян победил Бенеила Дариуша нокаутом в первом раунде.
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по сути, с ним у махачева самый серьёзный бой в карьере был, ощутимое сопротивление он исламу оказал (первый бой с волком не считаю, там весогонка больше роль сыграла, сам не свой ислам вышел). с гамротом его тупо засудили, а так он больше никому и не проигрывал.
хотя поведение его, конечно, уважения не вызывает. и в компании арман трётся сомнительной. но за бобби грина не осуждаю. бобби грин сам тот ещё воздухан, постоянно на российских бойцов гонит, орёт, что они тут, дескать, все на допинге, стероиды с 10 лет употребляют в горах дагестана. и про ислама кукарекал, после просёра, и на армана прыгнул в интервью, ни с того ни с сего, даже и бой у них не планировался.