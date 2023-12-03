Саят Абдрахманов о победе Царукяна: «Идеальная ночь в Остине»
Менеджер бойцов UFC Саят Абдрахманов, представляющий интересы Армана Царукяна, прокомментировал победу своего подопечного над Бенеилом Дариушом.
«Идеальная ночь в Остине», — написал Абдрахманов под совместным фото с Царукяном.
На UFC Fight Night 233 в Остине Арман Царукян за минуту нокаутировал Бенеила Дариуша и победил в третьем бою подряд.
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