Жумагулов: «Если предложат хороший гонорар в кулачке, почему бы и не подраться?»
Боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов не прочь попробовать себя в кулачных поединках.
«Если предложат хороший гонорар, почему бы и не подраться? Честно говоря, я не смотрю подобные поединки. И не вхожу в категорию бойцов ММА, которые требуют закрыть «кулачку».
Если говорить объективно: пацаны же молодцы. Они же с нуля раскрутили этот вид единоборств. Сейчас «кулачку» реально смотрят больше зрителей, чем ММА. А чем она отличается от смешанных боевых искусств? Тем, что они дерутся в шингартах? А мы тогда в чем выходим в «клетку»? У нас практически все тоже самое. Но они зарабатывают больше нас», – отметил Жумагулов.
В последнем поединке в UFC Жумагулов проиграл Джошуа Вану раздельным решением судей.
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