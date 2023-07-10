Жумагулов: «Если предложат хороший гонорар в кулачке, почему бы и не подраться?»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Кулачные бои Спорт Казахстана

Боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов не прочь попробовать себя в кулачных поединках.

«Если предложат хороший гонорар, почему бы и не подраться? Честно говоря, я не смотрю подобные поединки. И не вхожу в категорию бойцов ММА, которые требуют закрыть «кулачку».

Если говорить объективно: пацаны же молодцы. Они же с нуля раскрутили этот вид единоборств. Сейчас «кулачку» реально смотрят больше зрителей, чем ММА. А чем она отличается от смешанных боевых искусств? Тем, что они дерутся в шингартах? А мы тогда в чем выходим в «клетку»? У нас практически все тоже самое. Но они зарабатывают больше нас», – отметил Жумагулов.

В последнем поединке в UFC Жумагулов проиграл Джошуа Вану раздельным решением судей. 

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