Пейдж ВанЗант: «Вижу каждый комментарий на моем ютуб-канале, где пишут, что я выгляжу жирной настолько, что б#### не смогу вписаться в дверь»

Теги UFC MMA Пейдж ВанЗант Bare Knuckle Бокс/MMA/UFC

«Это правда, что я набрала вес... где-то 10 кг, но я ведь и стала сильнее, набрав мышечную массу, а еще получила массу наслаждения.

Я вижу каждый комментарий на моем ютуб-канале, где пишут, что я выгляжу беременной, жирной или толстой настолько, что б#### не смогу вписаться в дверь.

Есть одна фраза, о которой я всегда помню «счастливые люди не ненавидят, а ненавистники несчастливы». Так что продолжайте комментировать, вы только расширяете мою платформу. Обещаю, что с этого дня вы узнаете меня настоящую.

Это самая счастливая чертова версия меня, которой я когда-либо была. Соцсети никогда не будут реальными, но я постараюсь выглядеть лучше. В любом случае, смотрите мой канал. Потому что черт меня побери, если я не буду продолжать зарабатывать благодаря ЛУЧШИМ НЕНАВИСТНИКАМ В МИРЕ. Ваша толстушка – Пейдж ВанЗант», – написала в соцсетях экс-боец UFC, ныне выступающая в кулачных боях, Пейдж ВанЗант.

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3 комментария

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Oleg Olegov
"Так что продолжайте комментировать, вы только расширяете мою платформу"

))))))0))))00))))))))))
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Tima_Milan
настолько, что б####
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0
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