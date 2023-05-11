Пейдж ВанЗант: «Вижу каждый комментарий на моем ютуб-канале, где пишут, что я выгляжу жирной настолько, что б#### не смогу вписаться в дверь»

«Это правда, что я набрала вес... где-то 10 кг, но я ведь и стала сильнее, набрав мышечную массу, а еще получила массу наслаждения.

Я вижу каждый комментарий на моем ютуб-канале, где пишут, что я выгляжу беременной, жирной или толстой настолько, что б#### не смогу вписаться в дверь.

Есть одна фраза, о которой я всегда помню «счастливые люди не ненавидят, а ненавистники несчастливы». Так что продолжайте комментировать, вы только расширяете мою платформу. Обещаю, что с этого дня вы узнаете меня настоящую.

Это самая счастливая чертова версия меня, которой я когда-либо была. Соцсети никогда не будут реальными, но я постараюсь выглядеть лучше. В любом случае, смотрите мой канал. Потому что черт меня побери, если я не буду продолжать зарабатывать благодаря ЛУЧШИМ НЕНАВИСТНИКАМ В МИРЕ. Ваша толстушка – Пейдж ВанЗант», – написала в соцсетях экс-боец UFC, ныне выступающая в кулачных боях, Пейдж ВанЗант.

Пейдж Ванзант: «Больше никогда не буду выступать в UFC, потому что они не доплачивают бойцам»

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