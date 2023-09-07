Альварес предложил Порье завершить трилогию: «Я побил тебя в первом поединке и сделаю это снова»

Теги UFC MMA Эдди Альварес легкий вес (MMA) Дастин Порье Бокс/MMA/UFC

Эдди Альварес рассказал о желании провести третий бой с Дастином Порье.

Напомним, что первый поединок между бойцами был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны Альвареса, а второй бой закончился победой Порье.

«Ты смог взять реванш. Уважаю тебя за это, но будем честны – я побил тебя в первом поединке и сделаю это снова, если мы снова встретимся», – написал экс-чемпион UFC Эдди Альварес в соцсетях.

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4 комментария

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Andrey Ivanov
Альварес вроде как ушел из Юфс, опизд..ся в one и закончил карьеру.Какой третий бой и где ?)
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SGambler
Ответ Andrey Ivanov
Альварес вроде как ушел из Юфс, опизд..ся в one и закончил карьеру.Какой третий бой и где ?)
Он недавно на голых кулаках дрался c Чадом Мендесом, может приглашает его туда? На самом деле этот BKFC словно создан для Порье, он ногами особо не пользуется, не борется, а чисто на руках против него мало кто выстоит.
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rude.
Ответ SGambler
Он недавно на голых кулаках дрался c Чадом Мендесом, может приглашает его туда? На самом деле этот BKFC словно создан для Порье, он ногами особо не пользуется, не борется, а чисто на руках против него мало кто выстоит.
Согласен кстати
Тем более в BKFC для статусных ветеранов гонорары по-более чем в UFC. Порье со своим боксом и со своей жаждой к рубкам там будет как влитой.
Но это может года через 2-3, пока еще в UFC его акции котируются.
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Oleg Devitaltivskii
Из под какого камня он вылез?
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