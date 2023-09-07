Альварес предложил Порье завершить трилогию: «Я побил тебя в первом поединке и сделаю это снова»

Эдди Альварес рассказал о желании провести третий бой с Дастином Порье.

Напомним, что первый поединок между бойцами был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны Альвареса, а второй бой закончился победой .

«Ты смог взять реванш. Уважаю тебя за это, но будем честны – я побил тебя в первом поединке и сделаю это снова, если мы снова встретимся», – написал экс-чемпион UFC Эдди Альварес в соцсетях.

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