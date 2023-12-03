Мокаев вызвал Фигейредо: «Погнали, представитель наилегчайшего дивизиона»

Теги UFC MMA Дейвисон Фигейредо Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев вызвал на бой Дейвисона Фигейредо.

«Фигейредо, погнали. Представитель наилегчайшего дивизиона», – написал в соцсетях боец наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев.

Дейвисон Фигейредо дебютировал в легчайшем дивизионе, единогласным решением судей победив Роба Фонта на UFC Fight Night 233.

Мокаев занимает 10-е место в топ-15 наилегчайшего веса и идет на рекорде 5-0.

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