Мокаев вызвал Фигейредо: «Погнали, представитель наилегчайшего дивизиона»
Мухаммад Мокаев вызвал на бой Дейвисона Фигейредо.
«Фигейредо, погнали. Представитель наилегчайшего дивизиона», – написал в соцсетях боец наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев.
Дейвисон Фигейредо дебютировал в легчайшем дивизионе, единогласным решением судей победив Роба Фонта на UFC Fight Night 233.
Мокаев занимает 10-е место в топ-15 наилегчайшего веса и идет на рекорде 5-0.
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