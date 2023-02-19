Майк Тайсон – про Конора: «Он сумасшедший, безбашенный, но это уловка. В реальной жизни он милый парень»

Теги Майк Тайсон UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал про отношение к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«У всех парней, заработавших кучу денег, есть трюк. Конор Макгрегор, у него есть крючок. Он сумасшедший, безбашенный, но это уловка.

В реальной жизни он милый парень. У вас должно быть нечто подобное», – сказал Тайсон.

Что такое TUF и почему приглашение Конора как тренера – гениальный ход Уайта

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladlen Mironov
В присутствии Майка каждый
будет милым парнем
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий