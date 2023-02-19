Майк Тайсон – про Конора: «Он сумасшедший, безбашенный, но это уловка. В реальной жизни он милый парень»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу рассказал про отношение к экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«У всех парней, заработавших кучу денег, есть трюк. , у него есть крючок. Он сумасшедший, безбашенный, но это уловка.

В реальной жизни он милый парень. У вас должно быть нечто подобное», – сказал Тайсон.

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