Бивол – о бое с Артуром: «Лучший кандидат на сегодняшний день, потому что остальные заняты»

Дмитрий Бивол поделился мыслями о предстоящем поединке с Линдоном Артуром.

«Меня часто спрашивали, когда я был в Англии и когда боксировал там, про Линдона Артура, что я думаю о нем, но я тогда не смотрел его боев.

Сейчас, когда зашла речь, с кем мы будем боксировать и где, конечно же кандидатура Линдона Артура появилась, потому что он обладает титулом чемпиона мира по версии IBO, находится на хороших позициях в мировом рейтинге, поэтому был один из кандидатов, и наверное, лучший кандидат на сегодняшний день из тех, кого мы могли получить для боя в Саудовской Аравии, потому что остальные кандидаты заняты.

Я отношусь к нему как к одному из самых серьезных соперников в карьере, потому что я стараюсь всегда относиться к своему предстоящему бою, как к самому важному, как к самому серьезному, и оппонент у меня самый серьезный. Я стараюсь настраивать себя так, чтобы в подготовке мне не расслабляться», – сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

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