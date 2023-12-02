Бивол – о бое с Артуром: «Лучший кандидат на сегодняшний день, потому что остальные заняты»

Теги полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Линдон Артур Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол поделился мыслями о предстоящем поединке с Линдоном Артуром.

«Меня часто спрашивали, когда я был в Англии и когда боксировал там, про Линдона Артура, что я думаю о нем, но я тогда не смотрел его боев.

Сейчас, когда зашла речь, с кем мы будем боксировать и где, конечно же кандидатура Линдона Артура появилась, потому что он обладает титулом чемпиона мира по версии IBO, находится на хороших позициях в мировом рейтинге, поэтому был один из кандидатов, и наверное, лучший кандидат на сегодняшний день из тех, кого мы могли получить для боя в Саудовской Аравии, потому что остальные кандидаты заняты.

Я отношусь к нему как к одному из самых серьезных соперников в карьере, потому что я стараюсь всегда относиться к своему предстоящему бою, как к самому важному, как к самому серьезному, и оппонент у меня самый серьезный. Я стараюсь настраивать себя так, чтобы в подготовке мне не расслабляться», – сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

Дмитрий Бивол и Линдон Артур провели битву взглядов в Саудовской Аравии

Бивол 23 декабря проведет бой против Артура в андеркарде турнира с участием Уайлдера и Джошуа

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3 комментария
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Как же они надоели эти чертовы бизнесмены, с 2018 года не могут провести обьединительный бой , каждый своей мнимой непобедимостью кичится
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Пора уже организациям поясов договориться и приравнять как обязательные защиты против претендентов так и обязать объединительные бои между чемпионами, а то так вечно будут какие то претенденты появляться , что к биволу что к бетербиеву интерес угас, один трёп только об общем бое, на деле вечные защиты против претендентов, фоточку совместную в саудовской аравии сделали и хватит, просто 🤡🤡🤡
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Ребята, вас обманывают: это не тот Артур! С этим драться не обязательно.
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