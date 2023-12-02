Алискеров подерется с Эрнандесом на UFC 298 (MMA Fighting)

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Икрам Алискером подерется с Энтони Эрнандесом в феврале-2024.

Как сообщает MMA Fighting, поединок состоится 18 февраля в Анахайме (Калифорния) в главном карде UFC 298.

Икрам Алискеров (15-1) последний раз дрался в октябре-2023 на UFC 294, когда нокаутировал Уорли Алвеса.

Энтони Эрнандес (11-2, 1 N/С) – 15-й номер среднего дивизиона UFC, нокаутировавший в мае-2023 Эдмена Хахбазяна.

Алискеров сокрушил Алвеса серией ударов и нокаутировал за две минуты

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3 комментария
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Ответ Андрей Макаров
Ну уже хоть соперником можно назвать, прошлый это жесть конечно был) Будто с эпикфайтинга завезли
прошлый соперник колхозника колби засабмитил (который у местных экспертов считается за "топа" в полусреднем)
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этот чувак в нокаут от кевина холланда отлетел за полминуты. такой себе соперник. думал, кого получше дадут.
ну, хоть в рейтинг икрам попадёт (в случае победы).
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Ну уже хоть соперником можно назвать, прошлый это жесть конечно был) Будто с эпикфайтинга завезли
0
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