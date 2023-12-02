Алискеров подерется с Эрнандесом на UFC 298 (MMA Fighting)
Икрам Алискером подерется с Энтони Эрнандесом в феврале-2024.
Как сообщает MMA Fighting, поединок состоится 18 февраля в Анахайме (Калифорния) в главном карде UFC 298.
Икрам Алискеров (15-1) последний раз дрался в октябре-2023 на UFC 294, когда нокаутировал Уорли Алвеса.
Энтони Эрнандес (11-2, 1 N/С) – 15-й номер среднего дивизиона UFC, нокаутировавший в мае-2023 Эдмена Хахбазяна.
Алискеров сокрушил Алвеса серией ударов и нокаутировал за две минуты
Алискеров после победы над Алвесом: «Жду соперника из топ-10»
ну, хоть в рейтинг икрам попадёт (в случае победы).