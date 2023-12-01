Роман Копылов: «Вторая половина февраля – идеальный срок для возвращения»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Копылов Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов назвал сроки возвращения в октагон.

«По следующему бою ведутся переговоры, конкретики нет. Даже если и выходить на коротком уведомлении, то надо смотреть на оппонента… Если это топ, то выходить наобум не хочется.

А подраться в середине или конце февраля было бы идеально. Изначально я говорил про январь, но там уже карды составлены. В общем, все зависит от оппонента. К хорошему сопернику нужен соответствующий. И вот вторая половина февраля – идеально», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

В последний раз Копылов дрался в сентябре, когда нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. Он идет на серии из четырех досрочных побед.

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1 комментарий
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Жду в топ-10 после следующего боя!
Отличный ход набрал,Роман. Продолжать в том же духе!
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