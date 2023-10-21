Алискеров после победы над Алвесом: «Жду соперника из топ-10»

Икрам Алискеров потребовал соперника из топ-10 среднего веса UFC.

«Я хочу сказать пару слов: Абу-Даби, Саламу алейкум. Я чувствовал вашу поддержку, ребята. Спасибо большое! Я всегда нацелен на финиш.

Я второй бой удосрочил, так что жду соперника из топ-10. Мы проделали работу, хочу поблагодарить команду и тренера, всех моих братьев», – сказал , нокаутировавший Уоррли Алвеса в первом раунде.

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