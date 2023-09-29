Хилл – о сроках возвращения в октагон: «Думаю, вы увидите меня в мае»

Джамал Хилл назвал примерные сроки возвращения в октагон.

В июле Хилл отказался от титула чемпиона из-за травмы – боец получил разрыв ахиллова сухожилия.

«Мне не сказали, сколько времени займет восстановление. Я бы сказал, что через шесть-восемь месяцев смогу вернуться в клетку.

Подлечусь, войду в ритм, проведу хороший тренировочный лагерь и подерусь за пояс. Думаю, вы увидите меня в мае», – сказал экс-чемпион в полутяжелом весе .

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